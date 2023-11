Anticoncepcionais e cérebro: estudo alerta para possível impacto no medo e insegurança

Um estudo conduzido por endocrinologistas da Universidade de Montreal, no Canadá, revelou que o uso regular de anticoncepcionais hormonais pode provocar mudanças no cérebro, resultando em uma maior propensão ao medo e à insegurança nas mulheres que os utilizam.

De acordo com a pesquisa publicada na revista Frontiers in Endocrinology em 7/11, mulheres que fizeram uso constante de métodos contraceptivos hormonais apresentaram uma redução na quantidade de massa cinzenta na área responsável por transmitir a sensação de tranquilidade.

Os autores da pesquisa, liderados pela endocrinologista Alexandra Brouillard, afirmaram: "O resultado pode indicar um mecanismo pelo qual os anticoncepcionais podem prejudicar a regulação emocional nas mulheres".

Detalhes da pesquisa e participantes

O estudo analisou imagens cerebrais de três grupos de mulheres: 62 usuárias atuais de pílulas contraceptivas, 37 que já as utilizaram no passado, e 40 que nunca as haviam utilizado. Um grupo controle de 41 homens também participou do estudo.

Os exames revelaram que as mulheres que estavam em uso de anticoncepcionais apresentavam uma menor espessura no córtex pré-frontal ventromedial em comparação com os homens. Essa área do cérebro desempenha um papel crucial na regulação das emoções, especialmente na resposta rápida ao medo.

Efeito reversível e outras descobertas

Uma notícia positiva é que o efeito observado parece ser reversível, uma vez que as voluntárias que já não faziam uso do medicamento apresentavam espessura normal nessa região cerebral.

Os endocrinologistas também exploraram outras áreas cerebrais, como o córtex cingulado, responsável pela criação do medo.

Concluíram que a variação na medida dessa região não está relacionada ao uso de anticoncepcionais. A pesquisa sugere que mulheres que utilizam esses contraceptivos não produzem mais marcadores neurais de medo, mas sim menos reguladores associados à sensação de tranquilidade e controle do medo.

É importante notar que a pesquisa tem limitações, pois não considerou fatores sociais que poderiam explicar variações individuais na propensão ao medo entre as mulheres estudadas, concluiu o Metrópoles.