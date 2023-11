Amouranth aceita proposta inusitada de fã: US$8 mil para ser chamado de "perdedor"

Amouranth, a renomada estrela do Twitch, está no centro das atenções novamente, desta vez por aceitar uma proposta curiosa de uma fã disposta a desembolsar US$ 8 mil. Um streamer, conhecido por sua marcante e presença de conteúdo diversificado, revelou a oferta em uma série de tweets na última terça-feira.

Loser (perdedora)

Em seus tweets, Amouranth prometeu detalhes sobre a peculiar proposta de uma admiradora disposta a pagar generosamente para ser chamado de "perdedora" em um vídeo personalizado. A oferta, que incluía ainda um gesto obsceno com as mãos, despertou a curiosidade dos seguidores.

Someone offered $8,000 to flip them off and call them a loser on my fan page



Y’all wild — Kaitlyn (@wildkait) January 4, 2022

Surpreendentemente, Amouranth não apenas revelou a proposta, mas também afirmou que aceitaria o desafio. A streamer, cujo nome verdadeiro é Kaitlyn Siragusa, destacou que a doação de US$ 8 mil foi confirmada no "fan page messenger" e esclareceu que se tratava de uma oferta legítima.

Amouranth é reconhecida como uma das criadoras mais prolíficas do Twitch, cativando uma audiência de 5 milhões de seguidores com promoções diárias que abrangem danças, jogos e outros conteúdos, muitas vezes apresentados de forma ousada. Ela revelou anteriormente à Vice que ganha cerca de US$ 1,5 milhão por mês através do Twitch e do OnlyFans.

Apesar de sua popularidade, Amoranth já enfrentou desafios com as diretrizes do Twitch, especialmente relacionados à nudez e conteúdo explícito. Em maio, a plataforma suspendeu a publicidade em seu canal devido a considerações adicionais.

O Twitch, adquirido pela Amazon em 2014 por US$ 1 bilhão, tem experimentado um crescimento significativo, com até 2 milhões de espectadores simultâneos durante a pandemia. Apesar das restrições quanto ao conteúdo explícito, a plataforma continua atraindo criadores influentes como o Amouranth, que não hesitam em desafiar as normas para entreter seu público.