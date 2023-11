Um dos maiores navios de cruzeiro do mundo está no litoral brasileiro; veja

O maior navio de cruzeiro a navegar em águas brasileiras atracou na manhã desta quinta-feira, dia 23 de novembro, no Pier Mauá. O MSC Grandiosa possui capacidade para até 6.334 hóspedes, 1.704 tripulantes e pesa 181.541 toneladas.

Conforme informações publicadas pelo O Globo, o cruzeiro gigante possui 331,43 metros de comprimento e 75,5 metros de altura.

Partindo de Civitavecchia, na Itália, o navio possui um itinerário de 21 noites, tendo iniciado sua viagem no dia 04 de novembro. Sua primeira parada na costa brasileira foi em Maceió e a última será no Porto de Santos, sendo a chegada prevista para o dia 25 de novembro.

Após a grande viagem, pequenos pacotes semanais a bordo do MSC Grandiosa serão realizados ao longo do litoral brasileiro. As paradas incluem portos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas.

Os embarques semanais poderão ser realizados em Santos, Salvador e Maceió até o final de março de 2024.

Luxo e homenagens

O navio, que conta com 19 andares, tem diversas homenagens a personalidades conectadas com a arte, sendo o nome 14 pavimentos uma forma de relembrar artistas como Leonardo da Vinci, Monet e Vincent Van Gogh.

Ao todo, o MSC Grandiosa conta com cinco piscinas, parque aquático, clube, boliche, cassino e discoteca. Também estão inclusas sessões de cinema, teatro e espaços destinados ao público infanto-juvenil.

As acomodações estão divididas em quatro categorias, sendo as mais luxuosas suítes com tamanhos que variam de 25m² a 39m², algumas até mesmo contam com hidromassagem privativa.

Já em termos de gastronomia, são 11 restaurantes e 21 bares a lounges a disposição dos passageiros, sendo cada um deles com uma especialidade capaz de agradar aos mais diversos paladares.

Além disso, a Galleria Grandiosa também chama atenção por possuir uma cúpula de LED na área central do espaço que reúne uma área de compras com gastronomia e espaço para socializar.

