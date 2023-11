Troca de fraldas durante um voo causa confusão entre passageiros

Uma jovem decidiu desabafar na internet depois de passar por uma situação incomum e incômoda durante uma viagem de avião. Conforme a publicação, feita no Reddit, ela precisou lidar com um casal que insistiu em trocar as fraldas do filho na mesa a frente de seus assentos ao invés de utilizar os trocadores do banheiro.

Sem se identificar, a jovem de 28 anos conta que estava encarando uma longa viagem de avião sentada na fileira atrás de um casal com seu bebê. Segundo ela, por saber que costuma sofrer com enjoos durante viagens de avião, a mulher tomou um remédio para náuseas, mas tudo foi por água abaixo depois que os pais decidiram trocar o filho em pleno voo.

“Eu já não estava conseguindo dormir por causa do choro do bebê, mas relevei porque sei que voos são assustadores e estressantes para os bebês e seus pais, e não tinha nada que eu pudesse fazer quanto a isso”.

“Mas o que me impressionou foi o casal trocando a fralda fedorenta do bebê bem no meio da cabine! Eles usaram a bandeja de comida da mãe como trocador”, revela a jovem.

Ela decidiu tomar uma atitude

A jovem então conta que estava sentada na parte de trás do avião, perto dos banheiros, e acabou confirmando suas suspeitas de que existiam trocadores no local quando precisou correr para vomitar por conta do cheiro da fralda.

“Eu não disse nada na primeira vez, mas quando os vi fazendo isso uma segunda, eu perguntei se poderiam fazer isso no banheiro ao invés de expor todos ao cheiro”.

“A mãe ficou irritada e disse que eu não tinha ideia sobre como é estressante viajar com um bebê. A comissária de bordo concordou comigo e pediu a eles para usar o banheiro, mas alguns minutos depois foi necessário que o piloto usasse o sistema de som para comunicar que as trocas de fralda deveriam ser realizadas nos trocadores. Os dois pais ficaram irritados com isso, mas eu errei?”, questiona.

Leia também: Filha cobra e pai se recusa a dar o dinheiro que está guardando para seus netos

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente ao alertar os pais e, diante da recusa em ouvir, chamar a tripulação.

“Você não está errada! Trocadores ficam no banheiro por um motivo e eles são próprios para as trocas”, comentou uma pessoa.

“Essa é a regra básica no cuidado com os bebês: troque as fraldas no trocador e não perto de outras pessoas”, finalizou outra.