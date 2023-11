OMS declara solidão uma 'ameaça à saúde pública' e lança comissão para combatê-la

A Organização Mundial da Saúde (OMS) oficialmente reconheceu a solidão como uma questão de saúde global e deu início a uma comissão internacional para combatê-la.

A OMS lançou a Comissão sobre Conexão Social, com o objetivo de abordar a solidão como uma ameaça urgente à saúde. A iniciativa visa promover a conexão social como prioridade e acelerar a implementação de soluções em países de todas as rendas.

A comissão é liderada pelo Cirurgião-Geral dos EUA, Dr. Vivek Murthy, e pela Enviada da Juventude da União Africana, Chido Mpemba. Além deles, conta com a participação de 11 formuladores de políticas, líderes de pensamento e defensores.

Ao longo dos próximos três anos, a comissão investigará como a solidão e o isolamento social afetam a saúde física, mental e emocional, como trouxe a People. O Dr. Murthy destaca que os efeitos podem ser tão prejudiciais quanto fumar até 15 cigarros por dia, superando até mesmo os impactos da obesidade e da negligência da saúde física.

Pessoa-angustiada-Inzmam-Khan-Pexels-1

Inzmam Khan / Pexels

Compromisso com o bem-estar global

Em comunicado, o Dr. Murthy afirmou: "Estou empolgado em trabalhar com um grupo excepcional de comissários para avançar na conexão social - um componente vital do bem-estar. Juntos, podemos construir um mundo menos solitário, mais saudável e resiliente."

Ele acrescentou: "Dadas as profundas consequências sociais e de saúde da solidão e do isolamento, temos a obrigação de investir na reconstrução do tecido social da sociedade, assim como fizemos ao abordar outras preocupações globais de saúde, como o tabagismo, a obesidade e a crise de dependência."

Em sua declaração, Chido Mpemba destacou que os jovens também são afetados pela solidão e que investimentos em conexão social são cruciais para criar economias produtivas, resilientes e estáveis, promovendo o bem-estar das gerações atuais e futuras.