“O McDonald’s monitora clientes através do app”, revela ex-chef

O ex-chef executivo do McDonald's Mike Haracz revelou em uma exposição no TikTok que a famosa rede de fast food não serve apenas hambúrgueres, mas também monitora detalhadamente seus clientes por meio do aplicativo McDonald's, diz o New York Post.

Uma vigilância personalizada

Haracz respondeu a um comentarista curioso sobre como o McDonald's sabia detalhes como "quanto dinheiro eu tenho quando como lá?". O ex-chef explicou que a empresa utiliza os dados coletados pelo aplicativo para personalizar a experiência de cada cliente. Ele destacou que o McDonald's pode direcionar ofertas específicas com base nos padrões de compra de cada usuário.

Não é exclusividade do McDonald's. Haracz ressaltou que muitos lugares usam números de cartão de crédito para coletar informações sobre os clientes. Após uma transação, os estabelecimentos podem adaptar estratégias de marketing e anúncios para atender às preferências dos indivíduos.

A revelação surpreendeu muitos consumidores, que agora entendem como as ofertas do aplicativo podem ser tão personalizadas. Alguns expressaram choque, enquanto outros parecem aceitar a prática como parte da conveniência de pedir pelo app.

Haracz encerrou sua exposição afirmando que o McDonald's sabe mais sobre os clientes do que eles imaginam. A discussão levanta questões sobre privacidade e equilíbrio entre personalização e invasão na era digital.