Natal: garoto travesso busca redenção com apelo à "lista dos bons"

Um garoto que se tornou viral ameaçando agredir o Papai Noel em 2019 agora busca redenção. Jackson, agora com dez anos, pede desculpas em um vídeo emocionante e faz lista de bom comportamento, oferecendo a uma criança uma chance de viagem à Lapônia.

Após ameaçar "dar um soco na barba do Papai Noel" aos cinco anos, Jackson se arrependeu e lançou um apelo à "lista dos bons". Em parceria com a TUI, ele liderou a Lista de crianças comportadas, oferecendo às crianças bem-comportadas a chance de uma viagem mágica.

Pedido de desculpas em vídeo

Em um vídeo de 43 segundos postado no Instagram, Jackson admite sua fama de 2019 e pede desculpas. Agora encarregado da Lista de bom comportamento da TUI, ele convida as crianças a explicar por que merecem estar na lista, com a chance de ganhar uma viagem à Lapônia.

Naughty lad who threatened to punch Santa makes fresh plea to get back on the 'good list'https://t.co/DxUYZDYtIy pic.twitter.com/sYckoEwTJc — Mirror Parents (@MirrorParents) November 21, 2023

Apesar do pedido de desculpas, Jackson brinca que ainda arrancará a barba do Papai Noel. O vídeo termina com um questionamento divertido sobre ser banido da Lapônia. A TUI converteu um estudo destacando os esforços engraçados das crianças para entrar na "lista dos bons".

A pesquisa revela que as crianças realizam ações engraçadas para garantir um lugar na "lista dos bons", como comer todas as verduras e resistir a discussão com os irmãos. A TUI oferece uma viagem à Lapônia como prêmio para a família vencedora de um concurso.

O estudo revela que 78% das crianças desejam férias ou experiências, com 45% sonhando em ver o Papai Noel na Lapônia. O vencedor do concurso TUI terá a oportunidade de ler uma lista de desejos para o Papai Noel e desfrutar de experiências festivas incríveis.

Se as crianças desejam garantir seu lugar na "lista dos bons", comportamentos como ser bom na escola, arrumar o quarto, fazer o dever de casa e evitar discussões são fundamentais. O concurso TUI oferece uma oportunidade única para uma família vivenciar o encanto natalino na Lapônia.

Não perca a oportunidade de participar no concurso TUI, com inscrições válidas até 6 de dezembro de 2023, às 23h59.