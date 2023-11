Museu declara imperador romano como transgênero sensível a pronomes preferidos

O Museu de North Hertfordshire, no Reino Unido, surpreende ao declarar que o imperador romano do terceiro século Elagabalus era uma mulher transgênero, adotando o uso de pronomes femininos. A decisão visa ser 'sensível' às preferências de pronome do imperador, embora alguns historiadores questionem a base histórica dessa escolha.

O museu, administrado pelo Conselho de North Herts, passa a usar pronomes femininos ao se referir ao imperador Elagabalus, citando textos clássicos que indicam o desejo do governante de ser chamado de "dama" e "esposa". A mudança visa respeitar a identidade de gênero autodeclarada de Elagabalus.

A decisão baseia-se nas escritas do cronista romano Cassius Dio, que descreveu Elagabalus como "chamado de esposa, amante e rainha". No entanto, historiadores apontam que as narrativas de Dio podem ser difamatórias, já que ele serviu ao sucessor de Elagabalus. A polêmica gira em torno da historicidade das ações e da identidade de gênero do imperador.

Coliseu-roma-Pixabay

Pixabay

Pronomes na história e na atualidade

Keith Hoskins, membro executivo do Conselho de North Herts, afirma: "Sabemos que Elagabalus se identificava como mulher e era explícito sobre quais pronomes usar, mostrando que os pronomes não são algo novo". A decisão é justificada como uma questão de cortesia e respeito ao reconhecimento de pronomes no passado.

Alguns historiadores destacam a falta de paralelos diretos com a concepção moderna de identidade de gênero, enfatizando que acusações de comportamento sexual 'como uma mulher' eram usadas como insultos na Roma antiga. A controvérsia ressalta a complexidade de interpretar eventos históricos à luz dos valores contemporâneos, como relembrou o New York Post.