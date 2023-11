Murais futuristas no estilo Wynwood chegaram com o esporte

Alguns murais chamativos apareceram nas redes sociais, chamando a atenção de muitos internautas. A intervenção foi inspirada em bairros modernos, estilo Wynwood em Miami, ou centros culturais europeus.

Mas eles não estão nesses lugares, eles estão na América Latina e chegaram ao Chile para revitalizar os bairros no contexto dos Jogos Pan-Americanos.

Uma ação social cultural

Os chamativos murais literalmente tomaram conta da vila dos Jogos Pan-Americanos. As pinturas Ceresita, com o seu slogan "Cores que fazem bem", contribuíram para a cultura com murais na Villa Panamericana juntamente com o Fundo de Investimento Ameris Vivenda e Integração Social.

Gentileza

Como forma de contribuir para a cultura e dar as boas-vindas aos atletas, a Villa Panamericana, localizada no Parque Bicentenário Cerrillos, conta com incríveis murais que irão dar mais design ao projeto imobiliário e ficarão como legado para os futuros moradores do projeto. Pinturas Ceresita, que são os impulsionadores da ideia juntamente com o fundo de investimentos Ameris, realizaram variados murais em pontos estratégicos do projeto imobiliário.

Gentileza

Murais que contam histórias

Na verdade, é preciso entender que os murais são paredes que falam, contam histórias e sonhos. Com base nisso, busca-se uma forma comunitária de pensar e que eles façam parte do patrimônio local. “Esse tipo de projetos está na mesma linha do que buscamos como empresa, o esporte, a renovação de espaços, o design, a inovação. Com nossos produtos Ceresita, buscamos gerar valor para as comunidades e tornar visíveis nossos valores de entregar beleza e proteção através da cor”, disse José Luis Fauré, Gerente Geral da Codelpa, holding da qual faz parte Pinturas Ceresita.

A cargo dos murais, estão os artistas de Matu, que projetaram “Clavado”, além da artista Conilars e Púa Design.