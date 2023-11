Mulher é impedida pela tia de anunciar a gravidez durante o chá de bebê da prima

A chegada de um bebê arco-íris é um momento de ainda mais emoção para os pais, que estão novamente passando pelo processo de gestação após uma perda. No entanto, uma jovem mãe precisou lidar com um grande drama desnecessário envolvendo o chá de bebê que celebrava a chegada de sua filha.

Sem se identificar, ela usou o Reddit para desabafar sobre a situação e contar como a atitude egoísta de sua prima quase colocou tudo a perder.

Segundo ela, sua mãe é uma das pessoas da família mais animadas com a chegada da neta, e por conta disso planejou cuidadosamente um chá de bebê para celebrar a ocasião. No entanto, os planos foram colocados em risco após um telefonema de sua tia.

“Ela disse para mim e minha mãe que minha prima estava grávida e disse que o plano dela era anunciar a novidade no meu chá de bebê. Eu disse que não queria isso por conta de tudo o que já passamos, minha mãe também me defendeu e disse que minha tia não deveria fazer o anúncio durante minha festa”.

“Chegou o grande dia e tudo ia bem até que, na hora do bolo, minha tia mandou todo mundo esperar e saiu para pegar algo. Fomos atrás dela e a encontramos com um bolo para anunciar a gravidez de sua filha, e mais alguns presentes para ela”.

“Na mesma hora minha mãe a mandou sair e ela começou a ter um verdadeiro ataque, gritando que era um chá de bebês e que o bebê da minha prima também deveria ser celebrado. Minha prima se juntou aos gritos dizendo que sempre sou o centro das atenções”.

A grande reviravolta

Seguindo com seu relato, a mulher conta que devido aos gritos, a tia e sua prima foram expulsas do local da festa, mas desde então alguns familiares passaram a criticá-la por sua decisão.

Apesar disso, as coisas seguiram conforme os planos e sua filha chegou saudável, mas com algumas semanas de antecedência.

“Um dia antes do parto, minha prima mandou uma mensagem no grupo da família dizendo que passou por um aborto espontâneo. Eu fiquei muito mal por ela e passei horas chorando ao seu lado e tentando apoiá-la pois já passei pelo mesmo. Nos dias seguintes, ela veio me ver diversas vezes e pegou minha filha no colo. Eu achei que ela estava mudada”.

“Acontece que ela mentiu. Ela nunca esteve grávida! Alguns dias antes do ‘aborto’ ela contou para minha tia que estava adorando receber atenção e que tinha mentido sobre a gravidez. Ela disse que tudo seria ainda melhor quando anunciasse a chegada de seu bebê arco-íris”.

“Minha tia comentou isso com minha avó e disse a ela para não falar para ninguém, mas ela comentou comigo por conta da forma como isso me afetou. Depois, ela falou para todos e agora minha tia e prima cortaram contato com ela”, finaliza a mulher.

Entre os comentários, os usuários simpatizaram com a situação da mulher e a parabenizaram pela chegada da filha e por sua atitude diante da prima.