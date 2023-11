Mulher chora na casamento do seu filho porque a noiva não a deixou levá-lo ao altar: “Ela é tóxica”

O TikTok se tornou uma das plataformas digitais mais importantes, ativas e usadas do mundo inteiro devido à grande quantidade de conteúdo audiovisual que nela se encontra. Desde danças, desafios, músicas e até histórias tristes.

TikTok: Mãe se queixa da situação que viveu no casamento de seu filho e se torna viral

A maioria do conteúdo é criada pelos usuários da rede social chinesa que compartilham momentos de suas vidas que deixam os internautas surpresos, como é o caso da mulher que chorou devido ao comportamento de sua nora . Esta é a história de uma mãe que se queixou da situação que viveu no casamento de seu próprio filho e decidiu usar o TikTok para expor seu caso e se tornar viral.

A mãe no vídeo compartilha como ela conseguiu comparecer ao casamento do filho, mas devido à atitude da nora, o dia foi muito triste para a mulher.

“Às vezes, falar sobre as dores é melhor. Eu tive que ir para o casamento do meu filho. Com tanta alegria que eu me preparei, me maquiei, comprei meu vestido para entregar meu filho hoje ao matrimônio, no seu dia, mas com uma mulher que não me quer. A mulher é tóxica no fim das contas. Bem, eu me retiro do casamento onde não sou desejada”.

Os internautas se encarregaram de apoiar a mãe

Da mesma forma, confessou que preferiu sair do casamento porque não suportava o tratamento de sua nora: “Eles me fizeram isso. E a verdade é que eu não fiquei, porque não parei de chorar e para quê? Que vergonha! Até mesmo a minha maquiagem desbotou “, revelou.

“Anime-se Senhora Grace, não vale a pena chorar por um filho assim. Você é uma grande mulher e mãe”, “Se eu como filho, não quisessem minha mãe por perto, iria embora também, sem pensar duas vezes. Meus pais estão sempre em primeiro lugar”, “No dia que meu filho se casar, ele deve dar prioridade à sua esposa, pois ela será sua nova família”, “Tristeza da mãe ao ser excluída de algo tão importante”.