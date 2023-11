Mãe alerta: "absorventes internos levaram minhas duas filhas ao hospital com sepse"

Uma mãe em Indiana, EUA, está compartilhando sua experiência angustiante depois que duas de suas filhas foram hospitalizadas com sepse devido a uma infecção generalizada por síndrome do choque tóxico causado pelo uso de absorventes internos, diz o New York Post.

Alerta dramático

Javon Johnson, mãe de seis filhos, expressou seu choque ao ver suas filhas, Devine e Jaya, gravemente afetadas após usarem absorventes internos. Ambas desenvolveram sepse, uma condição perigosa associada ao uso desses produtos.

2 of my daughters nearly died from tampons: ‘What are the odds?’ https://t.co/1oRsjIZqOj pic.twitter.com/eCNRR3bX6h — New York Post (@nypost) November 19, 2023

Devine, de 21 anos, adoeceu em maio de 2022, após usar um absorvente interno "super-plus". Jaya, de 17 anos, teve sintomas semelhantes em julho do mesmo ano. Ambas foram interrompidas com sepse por síndrome do choque tóxico.

Os médicos atribuíram como infecções a "produtos químicos de maior potência" presentes em absorventes superabsorventes. Javon alertou sobre o perigo desses produtos e destacou que ambas as filhas usavam absorventes internos da mesma caixa.

Javon agora defende contra o uso de absorventes internos, enfatizando que não são seguros. A família Johnson decidiu eliminar esses produtos de casa, e Javon compartilha sua história como um alerta para outros.

As filhas enfrentaram um processo de recuperação lento, mas a família está agradecida por sua sobrevivência. Javon espera que sua experiência sirva como um aviso para outros sobre os riscos potenciais associados ao uso de absorventes internos.

A saúde das filhas permanece a principal preocupação da família Johnson, enquanto eles contam sua história para conscientizar sobre os possíveis perigos relacionados a certos produtos de higiene feminina.