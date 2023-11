Jovens criam tradição e lancham semanalmente com Vovó Peggy, que perdeu o neto tragicamente

Toda quarta-feira, um grupo de jovens se reúne na casa da Vovó Peggy para um café da manhã especial. Este ato solidário começou após a trágica perda de Sam, neto de Peggy, em um acidente. O “Clube do Café da Manhã de Quarta-Feira” foi fundado por Sam, que reconheceu o talento culinário de sua avó e decidiu abandonar o restaurante habitual do grupo.

Antes da iniciativa de Sam, o grupo se reunia em um restaurante, mas tudo mudou quando Sam anunciou que a avó cozinhava melhor. Desde então, todas as quartas-feiras, uma dúzia de adolescentes visita à casa de Peggy para desfrutar do carinho, apoio e, é claro, do delicioso café da manhã preparado pela idosa.

Foto: reprodução/CBS News

Após a morte de Sam, a tradição ganhou um significado ainda mais especial. Os adolescentes continuaram a frequentar a casa da vovó, formando uma comovente corrente do bem. Ela, emocionada com o apoio contínuo, expressou: “Olha o que ele começou, isso derrete meu coração. Sam ficaria muito orgulhoso.”

A tradição não apenas ajuda Peggy a encontrar forças para continuar cozinhando, mas também oferece aos jovens uma maneira de manter viva a memória de Sam. Uma das adolescentes do clube compartilhou: “É como manter essa memória viva.” A Vovó Peggy, que perdeu tragicamente seu neto, ganhou não apenas apoio contínuo, mas também vários outros netinhos queridos.

A história desses jovens que transformaram um simples café da manhã em um ato de amor e solidariedade mostra como pequenos gestos podem ter um impacto duradouro nas vidas das pessoas. A corrente do bem continua todas as quartas-feiras, tornando-se uma bela celebração da vida e da amizade.

Fonte: Good News Network

