Irmãs gêmeas inglesas celebram 100 anos com memórias e alegria

Na última semana, as irmãs gêmeas idênticas, Anne Brown e Florence Boycott, alcançaram um notável marco ao celebrar seu centenário juntas, na Inglaterra. Reunidas após anos, a comemoração ocorreu na casa de repouso onde Florence reside, na cidade de Barnsley, no condado de South Yorkshire. A dupla, que passou toda a vida na região, foi rodeada por amigos e por cinco gerações da família durante a festividade.

Laços Inquebráveis e Semelhança Inconfundível

Irmãs inglesas celebram 100 anos/ Reprodução BBC

Brown compartilha que, na infância, até mesmo o pai delas, confuso diante da semelhança, não conseguia distinguir entre as duas. “Éramos muito próximas. Estávamos sempre juntas, nunca uma sem a outra”, recorda. Notavelmente, ela expressa que a sensação aos 100 anos não difere muito dos 50. Para Brown, o segredo para uma vida longa reside em seguir adiante e dormir cedo. “Nós simplesmente avançamos ano após ano e chegamos a cem.”

Vivências Únicas de uma Época Distante

Irmãs inglesas celebram 100 anos/ Reprodução BBC

Kathy Lindsay, filha de Boycott, revela detalhes fascinantes sobre a vida das gêmeas em uma família de dez irmãos, cinco meninos e cinco meninas, em uma casa com apenas dois quartos. “Você se pergunta como eles conseguiram. Os banheiros eram do lado de fora e as banheiras ficavam de frente ao fogo”, conta Lindsay, ilustrando as dificuldades da época.

A confusão entre as irmãs era tão marcante que até a filha de Boycott, Kathy, já as confundiu. Kathy relata, entre risos, casos em que trocavam de namorado se não gostassem de um deles. As irmãs trabalharam juntas em uma fábrica de camisas após a escola, e Boycott continuou sendo independente, trabalhando até meados dos anos 1990 em uma barraca de costura no mercado de Barnsley.

As vidas notáveis dessas irmãs centenárias são marcadas por uma incrível longevidade, laços familiares inquebráveis e uma jornada compartilhada que abraça as mudanças de um século.

Fonte: BBC

