Homem vai no pior encontro da sua vida e revela: “nem em filme isso acontece”

Nem sempre os primeiros encontros amorosos saem como o esperado, mas um homem teve a coragem de compartilhar o que chamou de o “o pior encontro da sua vida” e o caso se tornou viral no TikTok.

De acordo com o portal 20 minutos, o encontro desastroso que se parece mais com uma cena de filme aconteceu com Matías Pascansky, quando a garota com quem ele iria ao show acabou saindo de lá com o guitarrista, deixando-o sozinho.

“Pessoal, o que aconteceu comigo nem nos filmes acontece. Eu não consigo acreditar”, são as primeiras palavras dele.

O jovem argentino iniciou a história e logo chegou aos 6 milhões de visualizações na rede social. Aparentemente, Matías e a garota se conheciam há alguns meses, mas começaram a conversar mais recentemente, pois na época ela tinha um namorado.

No primeiro encontro, eles combinaram de ir ao show com a ideia de que ela passaria a noite na casa de Matías,. Porém, as coisas não saíram como planejado.

Após curtirem o espetáculo, a garota pediu para irem ao hotel onde a banda estava hospedada, para conhecer os integrantes. A surpresa de Matías veio quando, após tirar fotos com os músicos, a garota entrou no hotel com o guitarrista para “tomar um vinho”.

“Ele é uma estrela do rock e eu sou um cara comum, mas eu não acreditei que coisas terríveis como essa pudessem acontecer dessa forma. Estou aqui embaixo sem saber se espero a garota ou se vou para casa, pois também não quero ir, já que ela mora longe e disse que viria para minha casa”, expressou o jovem, demonstrando sua insatisfação com o desfecho do encontro.

“Ela iria para minha casa. Estávamos flertando, mas parece que a fama sempre vence. A fama sempre derruba o cara, ao longo da vida, pessoal. Não se esqueçam disso, porque simplesmente aconteceu. Nunca pensei que ‘nada disso iria acontecer comigo’”, concluiu Matías, enquanto esperava o retorno da garota na rua.

