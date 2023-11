Homem fica revoltado ao descobrir que sua namorada escreve fanfics gay sobre ele na internet

Um rapaz, de 19 anos de idade, se irritou com a namorada, 18, ao descobrir que ela escrevia romances gay na internet envolvendo seu nome. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Ken_Kaniff4205.

“Ela me mandou um link para uma página do Wattpad (app de histórias), abri e me mostraram a página inteira. Ela tinha tanta fanfic lá que fiquei encantado. Fui bombardeado [com os conteúdos] e [resolvi] ler um porque tinha o meu nome”, iniciou o texto na rede social.

Foi neste momento que o desconforto começou a ser causado.

“Ela usou meu nome completo na história e me descreveu detalhadamente. Minha namorada também é uma grande fã de K-Pop e era uma fanfic homossexual sobre mim e disse membro do K-Pop, só de ler isso me deixou meio enjoado”, continuou.

Satisfações tiradas

De acordo com o jovem, sua namorada também entrou em detalhes nos livros com uma série inteira de sete partes. Revoltado, decidiu fechar a página na web e enviou uma mensagem à sua parceira.

“‘Ei, vi o que você escreveu sobre mim, poderia parar com isso ou pelo menos não postar publicamente?’ E ela não estava aceitando. Ela explodiu comigo dizendo que eu não deveria me importar, sou inseguro e um monte de outras coisas”, desabafou.

“Tentei argumentar com ela sobre isso, já que minha família e amigos imediatos usam o Wattpad e, para ser sincero, simplesmente não gosto da ideia de ela usar meu nome completo e descrição dessa maneira. Ela me chamou de merda por tentar contê-la. Nesse momento eu fiquei confuso e pedi para ela ligar mais tarde, ligamos e ela ainda estava brava”, finalizou o texto na rede social.

