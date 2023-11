Fofo e inusitado: peru se recusa a parar de abraçar responsáveis por seu resgate

Um caso viralizou nas redes sociais, após um peru fêmea se recusar a cessar o abraço dos responsáveis por seu resgate. Em 2018, o animal nomeado de Shirley, vivia em um pequeno cercado no quintal com outros dois perus fêmea, Tiny e Wonky, segundo informações do portal The Dodo.

As três viviam sob maus tratos naquela época. No entanto, bastou alguém de fora perceber para mudar o cenário.

“Felizmente, uma pessoa gentil não suportou ver essa negligência e interveio”, disse o coordenador de mídia social do Woodstock Farm Sanctuary, Riki Higgins, ao The Dodo. “A pessoa convenceu o zelador de Shirley a deixá-la levar as três meninas para um local seguro no Santuário de Woodstock. Depois de receber os cuidados imediatos de que precisava, Shirley está indo muito bem desde então!”

Com o passar dos anos, Shirley ainda manifestava sua gratidão com frequência por meio do afeto. O famoso peru, sentindo-se seguro o suficiente, abraçou uma estagiária recentemente e viralizou na web.

“Shirley gosta de se aconchegar com a equipe de quem ela gosta”, disse Higgins.

Alegria transbordante

Outra forma de manifestar a felicidade não acontece apenas quando Shirley está abraçando os voluntários. O animal é visto cantando o dia todo, além de sempre estar com os amigos no santuário.

“Shirley é muito falante e atenciosa”, disse Higgins. “Ela pode ser muito mal-humorada, mas se confiar em você, ela se aproximará e passará um tempo com você. Ela é uma ave ativa e passa muito tempo com suas amigas galinhas.”

Por meio de uma publicação no Facebook, o santuário ainda ressaltou a importância de respeitar os perus, assim como qualquer outro animal. Depois de tanto transtorno, Shirley finalmente encontrou um lar digno de sua presença.

“Ela sempre acordará sabendo que tem comida, água, um lar acolhedor [e] amigos por aqui”, disse Higgins. “[S]ele está ensinando outras pessoas sobre como os perus são maravilhosos.”