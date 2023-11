Filha cobra, mas pai se recusa a dar a ela o dinheiro que está guardando para seus netos

Um pai decidiu buscar apoio no Reddit depois de se envolver em uma grande discussão com sua filha. Segundo ele, a atitude da filha foi determinante para uma decisão tomada por ele e por sua esposa.

Sem se identificar, o homem explica que ele e a esposa tem apenas uma filha apesar do desejo de aumentar a família. Por conta disso, os dois, que sempre sonharam em ser avós, decidiram juntar uma poupança para ajudar a filha a criar seus futuros netos, o que garantiu a eles uma boa quantia ao longo dos últimos 30 anos.

No entanto, uma decisão da jovem fez tudo mudar: “Nós nunca a pressionamos para ter filhos, mas ela sempre soube do dinheiro e do destino dele. Acontece que recentemente ela decidiu não ter filhos e nos contou isso após fazer uma laqueadura”.

“Nós ficamos chocados, e não vou mentir que fiquei decepcionado por não ser avô no futuro, mas a vida e as escolhas são da minha filha e nós não temos o direito de dizer nada sobre isso”, conta o pai.

Eles também tomaram uma decisão

Diante das escolhas da filha, o homem, de 58 anos, conta que junto da esposa também tomou uma decisão. Como eles não serão avós, decidiram dar um novo destino ao dinheiro, mas a filha não aprovou.

“Nós recebemos nossa filha para almoçar na última semana, e ela tocou na questão do dinheiro. Dissemos a ela que, como não teremos netos, vamos usar o dinheiro de forma diferente, como por exemplo diminuir minhas horas de trabalho antes mesmo da aposentadoria e investir em algumas viagens”.

“A expressão da minha filha mudou na mesma hora e ela ficou em silêncio. Depois que minha esposa perguntou se ela estava bem, ela explodiu e disse que a estávamos punindo por não querer ter filhos e que estávamos tirando o dinheiro dela”, conta.

Preocupado, o pai conta que a filha cortou contato com eles e passou a criticá-los nas redes sociais. Desde então, eles passaram a receber uma série de críticas dos amigos da filha.

“Nós economizamos esse dinheiro especificamente para nossos netos, mas agora que sabemos que não seremos avós, decidimos usar para nós”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, os pais estão corretos em sua atitude, uma vez que o dinheiro em si nunca foi para a filha, mas sim para os futuros filhos dela.

“Não está errado, o dinheiro nunca foi dela e ela sempre soube que os valores seriam para os filhos dela”, comentou uma pessoa.

“Tenho a sensação de que mesmo se tivesse filhos, sua filha iria usar esse dinheiro apenas para ela”, comenta outra.