Descoberta surpreendente: usos 'extras' para molas de porta deixam as pessoas boquiabertas

Um proprietário de casa surpreendeu as pessoas ao revelar um uso adicional para molas de porta que ninguém sabia que existia. As molas, normalmente utilizadas para proteger as paredes contra batidas de portas, têm um truque 'extra' revelado por um usuário do TikTok, @the_artful_odds.

As molas de porta, conhecidas por proteger paredes e pinturas contra danos causados por batidas de portas, têm uma função adicional que deixou muitos perplexos. O usuário do TikTok mostrou que, além de seu propósito principal, a mola pode ser usada para manter a porta aberta.

O usuário explicou que, se você precisa manter a porta aberta e tem uma dessas molas na parede atrás dela, basta dobrar o batente para baixo, abrir completamente a porta sobre ele e soltar. O batente no final impedirá que a porta se feche.

Reações nas redes sociais

O vídeo viralizou no TikTok, com milhares de comentários de pessoas surpresas por só agora descobrirem sobre essa funcionalidade adicional. Comentários variaram desde "Como estou aprendendo isso hoje?" até "Aprendi mais no TikTok do que em qualquer escola que frequentei."

Alguns usuários experimentaram o truque, mas nem todos tiveram sucesso devido ao espaço entre a parte inferior da porta e o chão. O truque pode não funcionar em todas as situações, e alguns mencionaram que suas portas não possuíam o vão necessário segundo trouxe o The Mirror.

Em meio a reações diversas, a descoberta continua a gerar discussões online sobre utilidades surpreendentes de itens cotidianos. Se você tentar, compartilhe nos comentários se o truque funcionou para você.