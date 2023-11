Cerveja de Elon Musk decepciona aos seus compradores: por que a CyberBeer da Tesla não cumpriu as expectativas?

A Tesla, liderada por Elon Musk e conhecida por suas inovações automotivas, lançou em outubro a CyberBeer. Trata-se de uma caixa com cerveja de edição limitada que foi oferecida por US$ 150 e incluía duas garrafas de Helles Lager e duas CyberSteins de cerâmica preta fosca, projetadas para imitar a forma angular distintiva do esperado Cybertruck da Tesla.

CyberBeer / Tesla

Lançamento amargo

Como já é costume nas edições limitadas, especialmente de personagens como Musk, as Cyberbeer foram praticamente vendidas no instante.

No entanto, dada à rápida venda desta edição limitada, alguns compradores já expressaram sua opinião nas redes sociais: e não é nada além de descontentamento.

As críticas negativas destacam garrafas oxidadas e um sabor descrito como "lixo quente", o que contrasta com a afirmação inicial de Musk, que afirmou que era uma cerveja "premium".

Jeremy Judkins, influenciador e proprietário de um Tesla Model 3, compartilhou sua experiência através de um unboxing na rede social X (o antigo Twiteer).

Embora o vídeo comece otimista mostrando a embalagem premium da cerveja, logo encontra uma das garrafas oxidada e a qualifica como uma cerveja "medíocre".

"Eu suponho que, por US$ 150, a maioria das pessoas tratará esse jogo como um item de colecionador e nunca terá intenção de abri-lo", disse Judkins, de acordo com o Business Insider.

Desempacotando a Tesla CyberBeer Aproveite 😏

A corrida de Musk para expandir seu negócio.

Esta não é a primeira tentativa de Elon Musk e Tesla de entrar no mercado de bebidas e produtos personalizados.

A CyberBeer junta-se a outras vendas únicas realizadas pela Tesla, como o Teslaquila em 2020, uma garrafa com forma de raio que esgotou em horas.

Também a fragrância Elon Musk, Burnt Hair, que esgotou seus 30 mil exemplares em poucos dias após o seu lançamento.

O percurso de Musk na venda de produtos também inclui a GigaBier que a Tesla começou a vender em abril ou, mais recentemente, as caixas de papelão para gatos inspiradas no Cybertruck.

Apesar das críticas, a CyberBeer se junta à lista de produtos únicos da Tesla que geraram grande interesse entre os seguidores da marca e que, em alguns anos, provavelmente, se tornarão itens de coleção.