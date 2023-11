"Casamento aberto se voltou contra mim: meu marido prefere nossa namorada"

Uma mulher de 34 anos compartilhou suas dificuldades após iniciar um relacionamento poliamoroso com o marido e outra pessoa para melhorar o casamento, apenas para se sentir excluída no processo.

Há cerca de três anos, o marido da mulher começou a se sentir "entediado" no relacionamento de 14 anos. Diante desse desafio, ele propôs a introdução de uma terceira pessoa, Harper, de 25 anos, conhecida dele através da amizade com a irmã.

Apesar de inicialmente bem-sucedido, o relacionamento poliamoroso tomou um rumo desafiador. A mulher revelou que seu marido parece preferir Harper, deixando-a se sentindo rejeitada. Ela expressou sua frustração ao notar que seu esposo busca mais intimidade e amizade com Harper do que com ela.

Casal-Andres-Ayrton-Pexels-1

Andres Ayrton / Pexels

Em busca de conselhos online

Ao compartilhar sua situação no Reddit, a mulher recebeu uma variedade de conselhos. Alguns sugeriram que ela reavaliasse o relacionamento, enquanto outros a encorajaram a buscar seu próprio bem-estar emocional. A situação complexa destaca os desafios únicos que podem surgir em configurações de relacionamento não tradicionais.

A experiência dessa mulher destaca como a dinâmica dos relacionamentos pode ser complexa, independentemente do formato escolhido. A busca por conselhos na comunidade online reflete o desejo de compreender e enfrentar os desafios pessoais nesse contexto específico, como trouxe o The Mirror.