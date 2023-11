Tragédia em família: menino de 5 anos é morto após ser esfaqueado pelo irmão gêmeo

Uma tragédia inimaginável atingiu uma família na Califórnia, deixando uma comunidade consternada. Um menino de 5 anos perdeu a vida após ser esfaqueado pelo próprio irmão gêmeo durante uma briga.

Na quarta-feira, pouco antes das 16h, a Delegacia do Xerife do Condado de Santa Cruz recebeu um chamado urgente relatando um esfaqueamento no bloco 200 da Tucker Road, em Scotts Valley, Califórnia.

Ao chegarem, os policiais descobriram que os irmãos gêmeos estavam envolvidos em uma briga, culminando com o uso de uma pequena faca de cozinha pelo menino de 5 anos contra seu irmão.

Após a trágica ocorrência, os policiais prestaram "esforços de salvamento" ao menino ferido antes de encaminhá-lo ao hospital. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Policiais-Cottonbro-Studio-Pexels-2

Cottonbro Studio / Pexels

Lei da Califórnia em questão

Após investigação, a Delegacia do Xerife declarou que não há indicação de negligência ou atividade criminosa por parte de terceiros. A legislação californiana, conforme explicado em comunicado oficial, considera fatores como idade, intenção criminal e conhecimento da ilicitude ao avaliar a responsabilidade legal de uma criança.

Neste caso, nenhum encargo será feito contra os envolvidos, conforme determina a lei estadual levantada pela People.

A comoção diante da tragédia levou a Xerife do Condado de Santa Cruz a expressar pesar pela família: "Estamos arrasados pela família dessas duas crianças e compartilhamos de sua tristeza." O comunicado também solicitou privacidade para a família "neste momento difícil".