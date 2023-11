Origens do fogo na Terra: uma jornada de bilhões de anos

A história do fogo na Terra é uma jornada de bilhões de anos, desde condições iniciais até os primeiros incêndios florestais.

Desde os primórdios, o fogo tem sido uma força poderosa na Terra, mas sua presença nem sempre foi uma garantia. Entre os planetas do Sistema Solar, a Terra se destaca como o único lugar com condições ideais para o surgimento desse elemento. Mercúrio e Júpiter estão longe dessa possibilidade, enquanto Vênus, apesar de vulcânico, não possui o fogo em sua superfície.

Bilhões de anos atrás

Viajando há cerca de 2,4 bilhões de anos no tempo, a Terra estava envolta em uma espessa névoa de metano, resultado da atividade bacteriana. Esse foi o ponto de partida, mas a virada crucial aconteceu com o Grande Evento de Oxidação. Bactérias começaram a liberar oxigênio, criando as bases para o fogo.

O Período Ordoviciano Médio

Há 470 milhões de anos, durante o Período Ordoviciano Médio, as primeiras plantas terrestres, como musgos e hepáticas, aumentaram as concentrações de oxigênio. Foi nesse período que as condições ideais para o surgimento do fogo começaram a se materializar, segundo o Mega Curioso.

O primeiro registro de fogo

No registro geológico, as primeiras evidências do fogo foram marcadas em pedras há 420 milhões de anos. Contudo, os incêndios florestais, verdadeiros marcos na história do fogo, só aconteceram há 383 milhões de anos.

A trajetória do fogo na Terra é uma narrativa fascinante, desde um planeta envolto em névoa até incêndios que transformaram a paisagem. Cada fase, cada evento geológico, contribuiu para moldar o papel do fogo em nosso mundo. O fogo, uma vez uma raridade, tornou-se uma força incontornável, desempenhando um papel vital nas diversas formas de vida que povoam nosso planeta.