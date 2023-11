O homem marcou um encontro com uma mulher que conheceu no Tinder; na data, chegou o marido dela com sua filha

Um caso curioso se tornou viral depois que um homem contou o que lhe aconteceu durante um encontro com uma mulher que conheceu através do aplicativo Tinder, a qual ele convidou para sair sem imaginar tudo o que aconteceria.

O jovem revelou que, após conversar com a mulher através do Tinder, decidiu convidá-la para sair porque a achou agradável e tinha interesse em conhecê-la melhor.

“Fui a esta cidade há dois anos em Boston com essa garota. Estávamos nos dando bem, passando um bom tempo”, afirmou o usuário, que divulgou o caso no TikTok.

No entanto, tudo mudou no momento em que ele estava pagando a conta. Isso porque um homem chegou inesperadamente e sentou-se ao lado dela.

“De repente, este tipo se sentou à mesa conosco e a mulher estava pálida como um fantasma. Eu disse: ‘Ei, posso te ajudar?’. Ele disse: ‘Essa é a minha esposa’, disse o jovem”, que ficou chocado ao ver isso.

Nesse sentido, ele perguntou a ela se tudo era verdade e a mulher confirmou. Mas isso não foi o único acontecimento.

Ela estava tentando encontrar alguma desculpa, mas as coisas simplesmente pioraram. “O melhor de tudo é que eu vi algo rastejando no canto do olho, era sua filha”, disse ele.

É importante mencionar que, apesar de ter acontecido há algum tempo, o caso ganhou nova vida quando foi refutado por diversos meios internacionais, gerando grande alvoroço nas redes sociais.