Natal com amor: idosos de lar em Fortaleza pedem presentes simples e emocionam internautas

Você já conferiu os singelos desejos de Natal dos idosos do Lar Cuidar Mais, em Fortaleza (CE), neste ano? A comovente imagem deles segurando plaquinhas com seus pedidos ganhou destaque nas redes sociais, emocionando internautas.

Os anciãos, 39 no total, residentes no asilo, sonham com um fim de ano mais feliz, fazendo pedidos que vão desde camisas de times, chocolates, fraldas, maquiagem, até mesmo barbeadores. A diversidade dos desejos reflete a individualidade de cada idoso, tornando a campanha ainda mais especial.

Campanha Solidária para Realizar Sonhos e Necessidades Básicas

Para tornar esses modestos pedidos realidade e garantir fraldas, sabonetes, e shampoos, o asilo lançou uma campanha no Só Vaquinha Boa. A meta é arrecadar R$ 20 mil, proporcionando aos idosos – a maioria resgatada das ruas da cidade – um Natal repleto de alegrias e suprindo suas necessidades diárias.

As fotos e os pedidos comoventes foram divulgados nas redes sociais do Só Vaquinha Boa e do Só Notícia Boa na noite de segunda-feira, 20. A reação calorosa dos brasileiros demonstra a empatia do povo: “Isso toca o nosso coração”, afirmou um seguidor, enquanto outro expressou o desejo de “abraçar todos eles”.

Resgate e Cuidado Contínuo no Lar Cuidar Mais

O Lar Cuidar Mais, idealizado pela cearense Francisca Flávia Ferreira, de 45 anos, resgata idosos em situação de rua em Fortaleza, proporcionando um lar amoroso. Além do abrigo, ela oferece assistência médica, suporte psicológico, e alimentação saudável.

Mesmo enfrentando desafios para manter a casa, Flávia assegura que não falta alimentação nem assistência de saúde aos idosos. Ela destaca que qualquer ajuda é bem-vinda, pois tem o compromisso de impedir que esses idosos voltem às ruas.

Compromisso Anual de Solidariedade

A campanha das plaquinhas de Natal é uma tradição mantida pelo Só Notícia Boa e Só Vaquinha Boa há três anos. Iniciada em 2020, arrecadou mais de R$ 20 mil, possibilitando uma festa de fim de ano encantadora e contribuindo para a sustentabilidade do lar.

O CEO do Só Notícia Boa e do Só Vaquinha Boa, o jornalista Rinaldo de Oliveira, destaca que a campanha reforça a fé na humanidade. Ele enfatiza que ajudar esses idosos é uma questão de honra para a equipe, sendo uma fonte de alegria vê-los felizes a cada ano, especialmente em tempos desafiadores.

Faça Parte Dessa Corrente de Solidariedade

Para contribuir com a realização dos pedidos e proporcionar uma ceia de Natal memorável, você pode doar qualquer quantia a partir de R$ 1. O Pix da campanha é idosos-natal@sovaquinhaboa.com.br ou acesse o site do Só Vaquinha Boa clicando aqui. Obrigado por se juntar a nós nesta nobre causa!

Confira as Fotos e Pedidos dos Idosos para este Natal

Fonte: Só Notícia Boa

