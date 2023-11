Uma mulher se deparou com uma sacola de compras presa em uma lixeira, em Bronx, Nova York, e ficou perplexa com a cena. Com a descoberta da passageira, decidiram encaminhar o caso ao Small n Furry Recue na região, a fim de receber auxílio. O caso foi relatado no portal The Dodo.

“Eu o vi e meu coração saltou”, disse uma representante do Small n Furry Rescue ao The Dodo.

O rosto aparente se tratava de um furão, que acabou parando dentro da sacola de compras e deixado pendurado em uma lixeira. O animal sozinho e assustado foi resgatado imediatamente por parte dos socorristas, sendo encaminhado a um local seguro.

Mulher vê sacola de compras pendurada em lixeira com um rosto aparecendo: ‘Meu coração saltou’ (Reprodução/Small n Furry Rescue)

Antes de chegar ao local do tratamento, o pequeno furão recebeu toda uma preparação. Já no Small n Furry Rescue, o animal recebeu avaliação veterinária, foi hidratado e recebeu alimentação.

“Ela é muito jovem e apesar de sua provação parece estar saudável!” disse o representante logo após a chegada do furão.

Olhando para o futuro

De acordo com o socorrista, existe uma expectativa para que a experiência do furão incentive as comunidades a preservar e proteger os animais presentes.

“As pessoas são cruéis e não percebem que esses animais indefesos não têm chance se forem deixados de fora”, disse o representante da Small n Furry Rescue. “As pessoas que intencionalmente jogam fora esses animais como lixo deveriam ser responsabilizadas por suas ações, mas simplesmente não existem leis e restrições suficientes para proteger esses animais.”

Segundo informações da RSPCA, os furões são criaturas naturalmente brincalhonas e curiosas. Além disso, seus laços com os pais são duradouros e existe o costume de viver em grupos.

Após sua recuperação, é esperado que o pequeno furão encontre seu lar na natureza, próximo a outros furões. Por enquanto, segue se recuperando até estar 100%.