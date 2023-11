Mulher proíbe cunhada de ver sua filha após ela colocar leite materno no ouvido na criança (Reprodução/Freepik)

Uma mulher contou ter proibido sua cunhada de ver a filha chamada Rose, de 7 anos de idade, após ela colocar leite materno no ouvido da menina. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/SILbabysit.

“Rose é propensa a infecções de ouvido. Ela teve uma infecção dupla no ouvido recentemente e não pôde ir à escola porque estava com febre baixa. Tive que ir trabalhar e não consegui uma babá, então minha cunhada se ofereceu para ficar com ela para mim”, iniciou o texto na rede social.

“Tudo parecia estar indo bem até que peguei Rose no colo e minha cunhada me contou ter colocado leite materno (ela tem uma criança de 12 semanas) nos ouvidos de Rose para ajudar com a infecção de ouvido”, continuou.

Conflito inesperado

De acordo com a autora do relato, sua cunhada ainda ofereceu mandar um pouco de leite materno para casa em um conta-gotas para a mãe continuar aplicando na criança.

“Ela afirma que é um ótimo remédio, além de Rose já estar começando a se sentir melhor. Eu não conseguia acreditar que ela fez isso com minha filha sem perguntar. Gritei com ela por isso, discutimos”, desabafou.

No texto, a mãe de Rose revelou que não permitiria mais a cunhada ser babá de sua filha sem supervisão. O conflito acabou deixando a criança abalada.

“Rose está chateada por não poder mais ir para a casa da tia e meu irmão me ligou para dizer que eu chateei a esposa dele, ela só estava tentando ajudar, e que eu exagerei”, desabafou.

“Esta é uma mulher colocando seus fluidos corporais no ouvido da minha filha. Acho que tenho o direito de ficar chateada. Parece que todo mundo está contra mim nisso”, completou.

