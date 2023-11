Justiça convoca Jenni Hermoso para se declarar no próximo 28 de novembro sobre o beijo de Rubiales

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta quarta-feira (22) que a Justiça da Espanha está investigando Rubiales por supostos crimes de agressão sexual e coação pelo beijo que ele lhe deu durante a celebração da vitória no Campeonato Mundial de Austrália e Nova Zelândia Em Jenni Hermoso. A audiência está marcada para 28 de novembro.

Perante o juiz, Rubiales defendeu que o beijo foi uma "demonstração de afeto" que ocorreu de forma "natural", à luz de "milhões de olhos" e que foi "com consentimento". Ao responder às questões do advogado de Hermoso, afirmou que se tratava de uma "celebração totalmente extraordinária", que perguntou à jogadora antes de lhe dar o beijo e que ocorreu "com consentimento".

"Se eu perguntei antes, por que não vou respeitá-la?", respondeu à pergunta se considerava ter respeitado a jogadora ao beijá-la na boca, para então apontar que Hermoso após esse episódio "foi embora morta de rir" e dando-lhe "dois tapinhas no lado".

No entanto, em sua declaração à Promotoria, revelada pelo programa ‘Código 10′ da Telecinco, Hermoso declarou que o beijo não foi consentido e que ela não se sentiu respeitada como pessoa e jogadora de futebol. “Eles estavam me submetendo a algo que eu de forma alguma procurei ou fiz para me encontrar nessa situação”, revelou.