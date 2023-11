Insetariano em alta: por que os grilos são a nova alternativa sustentável na alimentação

Encontrar alternativas sustentáveis para a produção de alimentos tornou-se crucial diante dos crescentes desafios financeiros e geográficos. Nesse cenário, uma opção em ascensão é a entomofagia, especialmente o consumo de grilos, revelando-se uma alternativa econômica e ecológica.

James Wainscoat - Unsplash

Por que os grilos?

A prática de consumir insetos, conhecida como entomofagia, pode parecer peculiar para muitos, mas é uma tradição enraizada em países da Ásia, África e América Latina, alimentando cerca de 2 bilhões de pessoas, de acordo com a FAO.

Os grilos emergem como protagonistas nesse movimento. No Reino Unido, duas espécies - grilo-doméstico (Acheta domesticus) e grilo-listrado (Gyllodes Sigallatus) - ganham destaque nas prateleiras voltadas para o consumo humano.

Pixabay/Pexels

Os benefícios dos grilos na alimentação

Além das razões culturais, a escolha pelos grilos é respaldada por benefícios ambientais notáveis. Comparados a fontes convencionais de proteína animal, os grilos apresentam menor emissão de dióxido de carbono por quilo de proteína comestível. Surpreendentemente, sua criação demanda apenas um terço da água necessária para a produção de frango, porco e gado, enquanto a quantidade de terra requerida é consideravelmente menor.

James Lee James Lee

Do nojo à nutrição

Superar o estigma é a chave para explorar os grilos como fonte alimentar. Aqueles que ousaram experimentar garantem que a experiência é surpreendentemente agradável. Chris Carpineti, editor de vídeo, compartilhou: "A textura e o sabor estavam deliciosos, eu definitivamente experimentaria mais".

Segundo o Mega Curioso, além do paladar, os grilos oferecem benefícios nutricionais substanciais, superando alimentos convencionais. Com mais ferro que espinafre, mais fibras que arroz integral e mais vitamina B12 que carne vermelha, tornar-se um "insetariano" pode ser uma escolha mais intrigante do que se imagina. O futuro da alimentação parece ter asas, ou melhor, antenas.