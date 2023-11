Gatos surpreendem com quase 300 expressões faciais diferentes

Gatos, muitas vezes tidos como enigmáticos, surpreenderam em um estudo recente que desafia a noção de que são indiferentes. Pesquisadores descobriram que esses felinos possuem quase 300 expressões faciais distintas, revelando um mundo de emoções por trás de seus olhares aparentemente impassíveis, divulgou o Mega Curioso.

Expressões além do comum

Contrariando a crença popular de que os gatos são reservados, a pesquisa, conduzida ao longo de um ano, analisou 50 gatos em um café para gatos em Los Angeles. Surpreendentemente, foram registradas 276 expressões faciais distintas, desmistificando a ideia de que são insensíveis às interações humanas.

Complexidade da comunicação felina

A análise minuciosa das expressões revelou um intricado conjunto de sinais que os gatos utilizam para se comunicar, não apenas entre si, mas também com os humanos. Cada expressão é composta por movimentos faciais únicos, incluindo lábios entreabertos, pupilas dilatadas, piscar de olhos e diferentes posições das orelhas.

Mudanças rápidas e reflexivas

Os pesquisadores observaram situações em que os gatos alteraram rapidamente seu comportamento, refletindo essas mudanças nas expressões faciais. Olhos, orelhas e bigodes foram de relaxados a tensos em questão de segundos, evidenciando a agilidade na comunicação felina.

Descobrindo a "cara de brincadeira"

Além das expressões comuns, o estudo identificou uma expressão notável chamada "cara de brincadeira comum", semelhante em várias espécies, incluindo humanos, cães e macacos. Isso sugere uma fascinante conexão na linguagem facial entre diferentes animais.

Decodificando a comunicação felina

Com 45% das expressões consideradas amigáveis, 37% agressivas e 18% ambíguas, a pesquisa revela a complexidade da comunicação felina. Aprofundar a compreensão dessas expressões pode fortalecer ainda mais o vínculo entre humanos e gatos, proporcionando uma visão única da mente felina.

Conclusão reveladora

Este estudo inovador destaca que os gatos são muito mais expressivos do que se imaginava. Decifrar suas expressões faciais abre uma porta para compreender as emoções e intenções desses adoráveis animais de estimação, enriquecendo nossa conexão com eles. Na próxima vez que olhar para o rosto do seu gato, lembre-se de que ele está compartilhando mais do que aparenta, transmitindo um universo de sentimentos através de suas expressões faciais.