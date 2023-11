Gangue mexicana tortura suposto estuprador com pit bull

Uma gangue na Cidade do México causou indignação ao torturar um homem, envolvida em um caso de estupro, fazendo um pit bull comer seus órgãos genitais. As cenas, divulgadas como um aviso, revelam a brutalidade do ataque ocorrido em 2019, diz o Mirror.

Cenas chocantes

O homem não identificado é mostrado algemado e nu, contorcendo-se no chão, enquanto um pit bull branco ataca seus órgãos genitais. Os agressores, insensíveis aos gritos de dor, usam métodos cruéis, incluindo abafar os pedidos de socorro da vítima.

A mídia local relatou que, nos últimos anos, as gangues mexicanas têm empregado métodos de tortura mais cruéis. Este caso, destinado a ser um exemplo, destaca a violência extrema que algumas comunidades enfrentam, tornando-se "cada vez mais frequente".

O México é reconhecido como uma das capitais mundiais do assassinato. Em 2022, houve um total de 32.223 homicídios no país, e a taxa de homícidio é de 13,95 casos por 100.000 habitantes. Esses números podem ser subestimados, já que muitos casos não são anunciados.

A brutalidade demonstrada nesse episódio levanta preocupações sobre a segurança e o aumento da violência no México. O incidente destaca a necessidade de abordar as questões subjacentes que levam a tais atos, buscando soluções para garantir a segurança e a justiça para todos.