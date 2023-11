Ela reclamava tanto do seu trabalho, que se tornou viral e por isso foi demitida

A insatisfação no trabalho é um assunto que pode ter um impacto significativo tanto nos funcionários quanto nas empresas. Por isso, recentemente foi divulgada a história de Carmen, funcionária de uma reconhecida cafeteria, que usou sua conta do TikTok, @rayomcqueer_, como um meio para expressar suas frustrações no trabalho.

No seu vídeo, a jovem detalha diversas situações que contribuíam para sua infelicidade no trabalho, desde o comportamento de alguns clientes até a constante supervisão de seus superiores. Ela também menciona a presença de um grupo do WhatsApp onde recebia instruções, mesmo nos seus dias de folga.

O vídeo rapidamente se tornou viral, acumulando milhares de reproduções e, como era de esperar, chegou aos ouvidos dos seus chefes. Esse nível de visibilidade nas redes sociais, embora tenha oferecido à funcionária uma plataforma para expressar suas queixas, teve repercussões negativas em termos laborais, resultando em sua dispensa.

Carmen gravou um vídeo contando a notícia de que ela havia sido demitida, narrando que foi trabalhar como qualquer outro dia, mas seu vídeo sobre suas reclamações já havia se tornado viral. Ao chegar na cafeteria, os gerentes de recursos humanos a estavam esperando para ter uma "conversa amigável". De acordo com ela, eles usaram uma quantidade impressionante de palavras rebuscadas e mencionaram que seu vídeo não havia sido de agrado para a empresa, portanto, ela deveria deixar de trabalhar naquele mesmo momento.

Atitude positiva e alcance das redes

Apesar da perda do emprego, a garçonete assumiu a situação com uma atitude positiva, destacando a mudança como algo benéfico para sua saúde mental. No entanto, há uma reviravolta na história quando se revela que, no momento do dispensa, foram coletadas provas com o objetivo de prevenir qualquer tentativa de impugnação por parte da empregada despedida.

A garçonete em questão dá um bom exemplo de como o uso de redes sociais, embora ofereça uma saída para que os funcionários expressem suas preocupações, também pode ter consequências significativas no trabalho.

O equilíbrio entre a liberdade de expressão e as implicações laborais é um desafio que poucos jovens sabem lidar. Por isso, onde as reclamações trabalhistas podem se propagar rapidamente, impactando a reputação das empresas e, em alguns casos, levando a decisões de emprego drásticas.