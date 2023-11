Descoberta inusitada: mosca é encontrada viva em intestino durante exame

No intrigante mundo da medicina, uma equipe de médicos nos Estados Unidos deparou-se com uma situação verdadeiramente surpreendente durante uma colonoscopia preventiva para câncer colorretal. Ao explorar o cólon transverso de um paciente de 63 anos, os médicos ficaram perplexos ao encontrar uma mosca viva completamente intacta dentro do corpo do homem.

Um Enigma no Cólon Transverso

O procedimento transcorreu normalmente até atingirem o cólon transverso, onde a descoberta inusitada ocorreu. O caso peculiar foi documentado no American Journal of Gastroenterology, onde os médicos descreveram o achado como “um mistério como a mosca intacta chegou ao cólon transverso”. Diversas teorias foram levantadas, incluindo a possibilidade de o paciente ter consumido alface contaminada um dia antes do exame.

O Mistério da Mosca nos Intestinos

Mosca viva encontrada dentro de corpo humano durante colonoscopia — Foto: divulgação

Questionado sobre o incidente, o homem afirmou não ter ideia de como o inseto havia entrado em seu corpo, alegando não ter sentido qualquer sintoma. Ele relatou aos médicos que, na noite anterior ao jejum de 24 horas para a preparação do exame, consumiu pizza e alface, mas não se recordava de ter visto uma mosca em sua comida.

Possíveis Explicações e Raros Casos Documentados

Especialistas especulam sobre a possibilidade de ovos de moscas sobreviverem ao ácido estomacal, eclodindo nos intestinos e causando uma condição clinicamente conhecida como miíase intestinal. Em casos raros, como aparentemente ocorreu com o paciente do Missouri, as larvas podem crescer e se transformar em moscas adultas.

Curiosidade Cinematográfica: “Viagem Insólita” de 1987

Para aqueles que se interessam por narrativas incomuns, o artigo encerra com uma breve digressão para o cinema. “Viagem Insólita” (1987), um remake de ficção científica de 1966, apresenta Dennis Quaid como um piloto envolvido em uma experiência inovadora que miniaturiza pessoas e as insere no interior de corpos humanos. Uma obra marcante que destaca a surpreendente complexidade dos mundos, tanto ficcional quanto real.

Fonte: Revista Monet

