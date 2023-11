Conselhos para socializar

A ansiedade social pode se manifestar de maneiras inesperadas, como surtos de palavras inapropriadas ou desconforto ao interagir com estranhos. Uma leitora de 32 anos compartilhou suas lutas com o The Mirror e busca por conselhos sobre como relaxar em situações sociais.

Embora seja considerada divertida e popular entre seus amigos, a leitora revelou sentir-se extremamente estressada ao conhecer novas pessoas. A presença de um amigo ou colega serve como um conforto, mas ficar sozinha em meio a estranhos desencadeia impulsos para dizer coisas inadequadas.

A situação atingiu um ponto crítico quando a leitora, em um chá de bebê, desencadeou uma série de comentários inadequados, causando desconforto. Ela reconhece a necessidade de lidar com essa ansiedade social antes de prejudicar mais situações sociais.

Dicas para melhorar habilidades sociais

Coleen, a conselheira, oferece insights sobre a autopercepção e a pressão de se destacar em eventos sociais. Ela encoraja a leitora a trabalhar na autoestima, compreendendo que não é necessário ser extrovertida para ser valorizada.

Para aqueles que enfrentam desafios em situações sociais, Coleen sugere a "falsa confiança", agindo com autoconfiança mesmo quando se sente desconfortável por dentro. Essa prática pode levar a uma confiança genuína ao longo do tempo.

Aconselha-se buscar recursos para aprimorar habilidades sociais, desde conversa fiada até construção de autoestima. Embora seja natural desejar companhia em eventos sociais, enfrentar essas situações sozinho pode ser uma oportunidade valiosa para o crescimento pessoal.

A ansiedade social é uma batalha comum, mas a prática constante e a aceitação de si mesmo são passos essenciais para superar o nervosismo em situações sociais.