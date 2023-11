Chef adverte: erro comum na preparação do Natal com air fryer pode arruinar a refeição

A chef estrelada e sensação do TikTok Poppy O'Toole compartilha dicas cruciais sobre o uso da air fryer durante as festas de fim de ano, especialmente ao preparar o tradicional jantar de Natal, conforme The Mirror.

Preparar um jantar de Natal pode ser caótico, e Poppy reconhece a pressão de encaixar um peru e todos os acompanhamentos no forno. A chef destaca a utilidade da air fryer para otimizar o processo, permitindo multitarefas. No entanto, ela enfatiza a importância de não sobrecarregar o aparelho. "A circulação de ar precisa de espaço para funcionar corretamente," alerta Poppy.

Dicas

Além disso, Poppy faz um apelo para a higiene adequada da air fryer. Ela confessa não limpar o aparelho o suficiente, resultando em pequenas manchas escuras nos alimentos. A chef aconselha a limpeza entre cada preparo para garantir que a air fryer mantenha seu desempenho e a qualidade das refeições.

Poppy conclui: "ao cozinhar para outras pessoas, especialmente durante o Natal, queremos garantir o melhor resultado. Portanto, certifique-se de dar uma rápida limpeza após cada uso."

Este alerta da renomada chef destaca a importância de compreender plenamente o uso da air fryer, evitando armadilhas comuns que podem comprometer a experiência culinária durante as celebrações festivas.