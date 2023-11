Adolescente gravemente ferida em acidente de passeio de feno retorna à escola após 3 semanas

Giada Lanzieri, a jovem de 14 anos que foi gravemente ferida durante um passeio de feno assombrado em outubro, voltou à escola quase três semanas após o incidente. A adolescente ficou presa embaixo do reboque em movimento durante o evento no Seven Cedars Farm em Smithfield, Rhode Island.

Na sexta-feira, pouco antes do feriado de Ação de Graças, Giada Lanzieri retornou à Smithfield High School. Estudantes e professores organizaram uma celebração especial para marcar o retorno da adolescente, que ainda se recupera de vários ossos quebrados e lesões internas.

A conselheira escolar Kristen Luongo compartilhou que Giada, mesmo em uma cadeira de rodas, está extremamente feliz por estar de volta à escola. A instituição fez ajustes especiais para garantir uma transição suave para a jovem.

Agradecimento à comunidade

Em comunicado aos veículos de imprensa locais, a família Lanzieri expressou gratidão pela comunidade de Smithfield, agradecendo pelo amor, apoio, orações e generosidade recebidos após o acidente. A volta de Giada à escola foi descrita como um presente avassalador para a adolescente segundo a People.

O passeio de feno assombrado no Seven Cedars Farm foi encerrado temporariamente para a temporada após o incidente, conforme anunciado no site e na página do Facebook da fazenda. A família Lanzieri contratou um advogado em decorrência do ocorrido, segundo informações de uma afiliada da ABC.

Este episódio destaca não apenas a resiliência de Giada, mas também a solidariedade e apoio de sua comunidade durante esse período desafiador.