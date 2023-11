A história viral de uma mulher que se apaixonou por um motorista de ônibus

“Motorista do ônibus, me ligue!”. Uma mulher pendurou um cartaz com essa frase na parada de ônibus com a esperança de que o motorista que ela gostou ligasse para ela. Sua história está viralizando em diversos meios de comunicação, onde muitos estão na expectativa de saber se o homem vai se comunicar com ela.

Trata-se de Donna Suter, uma mãe solteira com dois filhos que vive em Manchester, Inglaterra. De acordo com o El Clarín, a mulher estava jantando com o seu amigo Ryan quando, de repente, ela ficou encantada por um bonito motorista que passou no seu ônibus.

“Meu Deus, esse motorista de ônibus está em forma!”, disse ela, de acordo com o ‘Manchester Evening News’. Ela saiu e acenou para o atraente motorista da linha 531 para que a chamasse. O homem passou direto, então ela esperou por um bom tempo com seu amigo até que ele voltasse, mas eles não o encontraram novamente.

Vendo que a espera foi infrutífera, ela idealizou um plano e escreveu em folhas brancas: “Ei, motorista de ônibus em forma, me ligue”. Ela colocou o número de telefone abaixo. Esta mensagem foi colada na parada de ônibus.

Não perca a esperança

Telefone. Foto: Getty Images

Segundo Donna, o número de telefone é um usado por seu amigo Ryan para aplicativos de encontros. A mulher não perde a esperança de que ele ligue para ela, assegurando que “ele deve saber que fui eu”, pois ela lhe fez sinais enquanto ele passava.

Diferentes portais destacam que a mãe solteira não quis deixar passar a oportunidade, pois está cansada de encontrar os homens errados nos aplicativos de encontros.

Até o momento, desconhece-se se o motorista a chamou ou não. Pelo menos, nas redes sociais de Donna Suter, ela não publicou nada a esse respeito. Muitos estão de olho se ela conseguirá entrar em contato com o atraente motorista.

A história mostra que, quando se deseja algo, é possível aplicar estratégias para consegui-lo. O pior é o que não se tenta. Esta ação de Donna mostra que ela é uma mulher que busca alcançar o que se propõe e ela é um exemplo de que não se deve ficar passivo diante das metas que se deseja alcançar.