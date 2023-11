‘Sou idiota por não querer mais dormir no mesmo quarto que meu marido?’

Uma mulher, de 26 anos de idade, revelou não querer mais dormir no mesmo quarto que o marido, embora estejam casados há dois anos. Ao finalizar o texto com a explicação da decisão, publicado no Reddit por meio do usuário u/OceansDayOW, recebeu diversos comentários na web.

“Recentemente, [o ronco do meu marido] ronco tornou-se cada vez mais insuportável para mim. Eu o acordava enquanto ele roncava para que se reposicionasse. Então começou a ficar chateado comigo por causa disso, alegando estar perdendo o sono por causa disso”, iniciou o texto na rede social.

“Ele trabalha muito mais do que eu e não quero que fique cansado no trabalho, então tentei o meu melhor para superar isso. Mas está cada vez pior. Agora ronca, não importa como se deita (achamos que ele tem apnéia do sono não diagnosticada e não podemos pagar a conta do estudo e do CPAP)”, continuou.

Solução encontrada

A fim de solucionar o problema, a mulher resolveu que dormiria fora do quarto para conseguir descansar sem os ruídos.

“Tenho uma insônia horrível e tenho dificuldade em dormir do jeito que estou. Agora saio do quarto quando percebo que não consigo dormir e desço para dormir no sofá. Isso o perturba e ele pensa que estou sendo dramática demais e preciso ‘apenas dormir com protetores de ouvido ou algo assim’”, escreveu.

“Acho que mereço estar confortável quando durmo tanto quanto ele. Nosso sofá está longe de ser confortável para dormir, mas é melhor do que o chão do outro quarto. Ele quer que eu apenas lide com isso e continue dormindo na cama com ele de qualquer maneira. Estou sendo irracional aqui?”, finalizou.

“Não é idiota. O sono é importante e ele deve entender que também te atrapalha. A apneia do sono não é brincadeira, diga a ele para examinar. Diga a ele que um estranho da Internet disse isso”, aconselhou um internauta, defendendo a mulher.

