Sogra acusa a nora de mentir sobre a paternidade do neto por conta da ‘herança cultural’

Uma mãe desesperada decidiu utilizar o Reddit para desabafar depois de ser acusada pela sogra de ter “forjado a paternidade de seu filho”. Segundo ela, a mulher afirma que o bebê do casal não pode ser filho biológico da mãe, uma vez que “não se parece em nada” com sua família, que tem descendência mexicana.

Sem se identificar, a mãe da criança conta que a sogra tem o hábito de comparar todos os detalhes de seu filho com alguma característica sua ou de seus parentes, ignorando completamente o fato de que a criança também tem alguns traços da família de sua mãe.

Por conta da situação, ela e o marido chegaram a pensar em fazer um teste de DNA para levantar a herança cultural do filho e, além de criar boas lembranças sobre a ancestralidade da família, provar à sogra que a criança é uma mistura dos pais.

“Eu sou descendente de mexicanos e meu bebê não herdou muitos dos meus traços, mas os poucos que herdou minha sogra insiste em dizer que vieram de um parente muito distante do seu lado da família. Eu comecei a ficar com raiva dela”.

“Meu avô me ensinou sobre sua cultura e eu a considero minha herança, é uma parte minha que eu tenho orgulho e ver outra pessoa reivindicar isso foi o meu limite. Minha sogra literalmente ficou em silêncio enquanto eu gritava com ela, e eu nunca grito”, revela a mulher.

A mulher então conta que depois de dizer seus verdadeiros sentimentos em relação a atitude da sogra, ela ainda fez questão de reforçar que os únicos comentários sobre a aparência de seu bebê que seriam aceitos, eram os dizendo o quão adorável ele é.

“Não quero mais que ela fale as coisas específicas ou será proibida de ver meu filho”, conta.

O marido a defendeu

Segundo ela, o marido presenciou toda a situação e entrou no meio da confusão para defender a esposa. Para isso, ele proibiu a mãe de fazer comentários sobre o neto sob a pena de proibi-la de ver a criança.

Toda essa situação fez com que a avó começasse a chorar e a acusar a nora de ser uma pessoa “cruel e sem coração” ao comprar briga por algo “pequeno e sem sentido”.

“Desde que isso aconteceu, pessoas da família me enviaram mensagens me acusando de fazer mal a ela, e mesmo quando eu conto o que realmente aconteceu, ainda me acusam de ser culpada”.

“Mas ela simplesmente disse que se a herança mexicana aparecer no teste de ancestralidade definitivamente não seria por minha causa”, escreve a mãe.

No entanto, as coisas não terminaram de maneira agradável, principalmente depois que ela descobriu que a sogra a está acusando de mentir sobre a forma como seu bebê foi gerado.

Leia também: Jovem é criticada por não usar sua herança para pagar a cirurgia do cunhado

“Minha sogra me ligou depois que meu marido ligou para ela para tentar resolver as coisas, e tudo ficou ainda pior. Ela me chamou de idiota e disse que o filho está bravo com ela por minha causa”.

“Eu ainda tentei pedir desculpas por gritar com ela por conta da forma como ela age se negando a aceitar que eu sou mãe do meu filho, e ela na mesma hora disse que provavelmente o filho dela mentiu para ela para encobrir que eu usei uma doadora de óvulos para ter um bebê. Para finalizar, ela disse que meu marido precisa me deixar e levar o filho dele com ele”, termina a mulher, que foi acolhida por outras pessoas no Reddit.

“Você não está errada! Faça o teste por diversão e se afaste de sua sogra”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra está diminuindo sua participação na concepção e vida do seu filho. Você não está errada”, finalizou outra pessoa.