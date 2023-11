Ranking de piores comidas brasileiras é encabeçada pelo cuscuz paulista, diz plataforma de gastronomia

Com base na avaliação do público do portal, o Taste Atlas, site internacional especializado em gastronomia, elegeu o cuscuz paulista como a pior comida brasileira.

A plataforma listou um ranking das 10 piores comidas do país, e além do cuscuz figuram na lista pratos típicos e doces que causarão a discórdia entre amantes da comida regional.

Segundo a plataforma, foram realizadas 8,851 avaliações e dessa 6.310 foram consideradas legítimas pela plataforma e usadas na avaliação.

Os dez pratos com considerados os piores da culinária brasileira são:

1 - Cuscuz Paulista

2 - Catuaba (bebida alcoólica)

3 - Arroz com pequi

4 - Guabiroba

5 - Tareco

6 - Quibebé

7 - Maria-mole

8 - Salada de maionese

9 - Sequilhos

10 - Sopa de pé de vaca (Mocotó)

O cuscuz paulista e o arroz com pequi receberam nota 3,1, em avaliação que vai de 0 a 10.

A plataforma cita o cuscuz como um prato do século 19 feito a base de farinha de milho ou fubá, azeitonas, ovo cozido, frango desfiado (ou sardinha enlatada) e ervilhas.

Já o arroz com pequi, que teve a mesma avaliação, é um prato típico da culinária de Goiás.