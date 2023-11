Perfume de passageira se torna motivo de briga durante voo

A combinação dos cheiros de um perfume e um álcool em gel causou uma grande confusão envolvendo duas mulheres em um voo de longa distância. O caso foi compartilhado no Reddit por uma das passageiras envolvidas na confusão.

Segundo a mulher, que relata estar na casa dos 40 anos, ela enfrentava uma viagem exaustiva de volta para casa que contou com um atraso de 3 horas em seu último voo. Pouco tempo depois do embarque e de se acomodar em sua poltrona, uma outra mulher ocupou o assento ao seu lado, mas as coisas logo se complicaram.

“Ela era uma bela jovem que estava com um excesso de perfume forte. Eu estava sentada na janela e ela se sentou no assento do meio. Logo depois de se arrumar, ela pegou seu álcool em gel e espalhou nas mãos, mas o perfume era extremamente forte”.

“Eu fiquei muito enjoada, mas me segurei pensando que ia diminuir, o que não aconteceu. Tempos depois, eu levantei a máscara para abrir a janela e ela me perguntou se eu ia abrir a persiana, eu disse que sim, mas meu lado mal-humorado acabou comentando sobre o cheiro forte do álcool em gel, e ela apenas pediu desculpas”.

As coisas ficaram tensas

Segundo a mulher, após conseguir lidar com o enjoo, ela decidiu tentar dormir pelo resto do voo e conseguiu ser bem-sucedida nesta tarefa, no entanto as coisas ficaram tensas após o pouso.

“A jovem virou pra mim e disse que não tem olfato, e que eu tornei seu voo desconfortável. Ela me acusou de ser insensível ao que as outras pessoas estão sentindo e disse que seu marido afirmou que o álcool em gel dela tem um cheiro agradável”.

Leia também: Jovem é criticada por não usar sua herança para pagar a cirurgia do cunhado

“Eu fiquei calma e apenas disse a ela para não exagerar nos perfumes e nas fragrâncias ao voar, eu agi errado em apontar isso a ela? Tem algo que eu pudesse ter feito de diferente?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado uma vez que outras pessoas podem ter se incomodado com a fragrância.

“Você não agiu errado apesar de ser uma situação complicada onde a própria mulher não consegue sentir o cheiro que emana dela”, comentou uma pessoa.

“Você não errou nessa situação, algumas pessoas com problemas respiratórios podem passar mal por conta disso”, finalizou outra.