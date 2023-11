Mulher se espanta com o comportamento da sogra ao saber que será avó e toma decisão drástica

A chegada de um bebê na família normalmente é um motivo de celebração e alegria, mas para uma futura mãe a situação rapidamente se tornou desesperadora por conta das atitudes de sua sogra.

Em um relato impactante, feito no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher revela estar preocupada com a forma que a sogra passou a agir desde que descobriu que será avó.

Segundo ela a mulher, que tem outros dois filhos além de seu marido, passou a mandar presentes e “cartões românticos” para o filho de 31 anos desde que soube que ele será pai pela primeira vez.

O comportamento estranho começou ainda nos primeiros meses da gravidez, quando a mulher afirmou ter reparado nas mudanças de atitude da sogra.

“Ela passou a encher meu marido de presentes como joias, dinheiro e cartões com declarações românticas. Além disso, passou a questionar meu marido sobre nossos momentos de intimidade e sobre como foi a concepção do bebê”.

“Seus outros filhos já são pais e ela sempre agiu de forma indiferente ao fato de ser avó. Mas agora ela passou a agir de forma muito estranha”, comenta a mulher.

Ela deu um basta!

Seguindo seu relato, as coisas complicaram no momento em que ela passou a ter as primeiras contrações.

“Ela fez meu marido se sentar ao lado dela enquanto eu tinha contrações, tudo isso para ela ter certeza de que ele se sentia bem. Ficou claro que ele estava incomodado com a situação, mas ficou pior”.

“Dois dias depois ela apareceu e deu um tapa no bumbum dele! Depois o abraçou por trás e disse que meu filho se parece com eles. Meu marido apenas olhou sem dizer nada e eu decidi tomar uma atitude”.

“Perguntei se ela sabia o que era sofrimento emocional e que se não soubesse deveria procurar saber por que se ela não melhorar o comportamento eu não a quero na minha casa e perto do meu filho. Ela me deixa desconfortável! Depois disso ela me ignorou e foi embora”.

“Já conversei com meu marido e falei que se ele não fizer algo, eu a proibirei de ver meu bebê”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o comportamento da mulher é realmente estranho.

“Isso é insano! Seu marido deve estar em choque com as atitudes da mãe”, comentou uma pessoa.

“O comportamento é estranho e eu acharia perturbador. Algum tipo de terapia pode ser bom e ajudar seu marido a lidar com isso”, finalizou outra.