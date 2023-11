Mulher fica assustada após pássaro selvagem começar a conversar com ela: ‘Ouvi me chamar’ (Reprodução/Lisa Sandoval)

Uma residente da Ilha do Príncipe Eduardo, província no Canadá, ficou chocada com um episódio recente. Lisa Sandoval, moradora local, caminhava perto da orla marítima aos arredores de North Rustico, quando escutou alguém a chamando. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ouvi alguém me chamar: ‘Olá! Olá!” Sandoval disse ao The Dodo. “Eu me virei e não havia ninguém lá. Então ouvi a voz novamente. ‘Olá! Olá!’ Fiquei um pouco assustado e pensei comigo mesmo: ‘Estou ouvindo coisas?’”

Depois de não enxergar ninguém à sua volta, Sandoval se deu conta de que não se tratava de um ser humano. Mas sim um corvo repousando próximo de onde ela estava.

“Parei e disse: ‘Olá?’” Sandoval continuou. “E para minha surpresa, ele me respondeu de volta. ‘Olá! Olá!’”

Apesar da descoberta, Sandoval não foi a única que passou pela mesma experiência com o corvo falante. Ela ouviu histórias de que o pássaro foi encontrado ferido quando bebê e cuidado até recuperar sua saúde por um idoso nas redondezas. Segundo o relato, o homem conversava com a ave durante seu processo de recuperação, resultando em seu desenvolvimento em replicar falas.

“Ele soltou o corvo quando estava bem”, disse Sandoval. “Aquele pássaro aprendeu a dizer ‘olá’.”

Leia mais um relato:

Reencontro de comunicadores

Após alguns meses, Sandoval avistou o mesmo corvo falante mais uma vez no local onde passara anteriormente. E então resolveu registrar.

“Ele fala, mas não grasna”, disse Sandoval.

Haja vista o relato sobre ter sido cuidado por um idoso, a voz do corvo pode refletir as falas de seu cuidador. Assim como os papagaios, tais aves também podem imitar a linguagem humana.

“Ele faleceu há anos”, disse Sandoval, observando que seu legado continua vivo no amigável pássaro emplumado. “[O corvo] é popular aqui no Norte Rustico. Ele está muito presente, [mas] sou uma das únicas pessoas que conseguiu capturá-lo em uma conversa por vídeo. Ele é tão engraçado.”