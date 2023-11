Mulher enfurece passageiro de avião ao pintar as unhas e causar cheiro forte

Uma mulher irritou passageiros de avião após usar esmalte na unha dentro do transporte aéreo. Além disso, recebeu críticas por supostamente ter bebido álcool no voo, que segundo um passageiro não foi comercializado pela companhia.

Um passageiro registrou fotos da mulher e resolveu reclamar nas redes sociais. O caso, que viralizou, foi publicado pelo Daily Star.

“Usuários de esmalte: POR FAVOR, não espere até estar em um espaço fechado com centenas de estranhos, todos respirando ar reciclado, para aplicar esmalte. Alguns de nós são muito sensíveis aos vapores venenosos. Além disso, para sua informação que beber álcool que você trouxe a bordo não é legal”, escreveu o internauta que expôs a situação.

Com a postagem no X, antigo Twitter, houve divisão de opiniões. O internauta que estava no voo recebeu uma crítica, falando sobre cuidar de sua própria vida. No entanto, ele rebateu. “Ser capaz de respirar é um problema meu!”

Ryan Meinzer, outro internauta, fez uma observação: “O ar não é reciclado. É totalmente fresco a cada 3 minutos. Dito isso, meu Deus. Eu ficaria fora de mim se alguém fizesse isso.”

“Nunca disse que era de primeira classe”, o passageiro esclareceu. Este é realmente um assento de antepara MCE. No entanto, o ar da cabine do avião é parcialmente recirculado. É uma mistura de ar sangrado e entre 40-60% de ar recirculado (isso é o que todos nós nos preocupamos profundamente com os filtros HEPA por alguns anos).”

Defesa nas redes

O passageiro presente no voo explicou o porquê de estar incomodado com o cheiro químico do esmalte. Ao ler um dos comentários de um usuário da rede social afirmando gostar do cheiro, sugeriu que cheirasse em casa. “Posso literalmente sentir urticária e falta de ar com o cheiro”.

Apesar da reclamação durante o voo, acontecia uma turbulência e nada pôde ser feito a respeito da moça pintando as unhas. No entanto, diversas pessoas concordaram com o passageiro que o comportamento era inadequado.

“Saúdo a cerveja, mas estou com você no esmalte, ela contém alguns dos produtos químicos mais tóxicos que você nem deveria colocar em sua casa sem as janelas abertas”, disse um internauta,

Uma mulher escreveu: “Esmalte é inflamável, não nos esqueçamos disso”. Outro homem disse: “Nada como o cheiro de acetona em um espaço fechado”.