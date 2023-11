Juiz usa a Inteligência Artificial para redigir uma sentença

Um juiz federal do estado do Acre (norte) no Brasil está sob o holofote, pois foi descoberto que ele redigiu uma sentença importante usando Inteligência Artificial (IA). Como foi descoberto? O documento apresentava notáveis erros que foram atribuídos à autoria do ChatGPT.

O magistrado, de nome Jefferson Rodrigues, fundamentou seu escrito em antecedentes processuais falsos que pretendiam vir do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), um dos mais altos tribunais do Brasil.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) solicitou ao juiz que explicasse o conteúdo do documento, que descreveu a situação como "um simples erro", causado pela carga de trabalho excessiva que os juízes costumam enfrentar.

As discordâncias ocorreram devido à utilização de alguma ferramenta virtual que se mostrou inadequada”, justificou-se Rodrigues, apontando que culpa outro colega pelo incidente.

O Conselho Nacional de Justiça afirmou: “Acreditamos que este é o primeiro caso” desse tipo no país. O mesmo órgão deu ao juiz acusado 15 dias (a partir de quarta-feira, 8 de novembro) para esclarecer o “erro”.