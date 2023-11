Cavalo escapa em voo internacional: avião retorna a JFK após incidente em carga

Um Boeing 747, que partiu do Aeroporto JFK, em Nova York, com destino a Liège, na Bélgica, teve que retornar após um incidente inusitado. Um dos 15 cavalos transportados no compartimento de carga escapou, obrigando a tripulação a mudar o plano de voo.

A aeronave, operada pela Air Atlanta Icelandic, solicitou uma mudança no plano de voo ao atingir 31.000 pés de altitude, pois um dos cavalos ficou solto no compartimento de carga, de acordo com informações da CNN.

No áudio divulgado da chamada da tripulação para o Controle de Tráfego Aéreo, um dos pilotos explicou que não havia problemas de voo, mas eles não conseguiram "garantir" o cavalo após a fuga.

Cavalo-Joyce-Dias-Pexels

Joyce Dias / Pexels

Desfecho trágico

John Cuticelli, presidente da ARK, empresa responsável por operações de exportação e quarentena animal em JFK, relatou que o cavalo, durante uma turbulência, conseguiu pular e ficar preso sobre a barreira de sua cela.

Após o pouso, uma equipe de resposta de emergência encontrou o animal, mas os outros 14 cavalos tiveram que ser retirados para permitir a entrada de equipamentos necessários para resgatar o cavalo solto.

Apesar dos esforços para salvar o cavalo, as lesões eram graves demais, e ele teve que ser sacrificado, conforme explicou Cuticelli. Após a conclusão do incidente, o avião decolou novamente em direção a Liège, seu destino original, levando os outros cavalos.