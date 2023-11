Cansada de palpites sobre como cuidar de seu bebê, mulher exige ser ‘deixada em paz’

Uma jovem mãe decidiu buscar ajuda no Reddit depois que as atitudes de sua mãe e irmã mais velha estão passando dos limites. Enquanto ela faz o possível para dar o melhor para seu bebê, sua mãe e irmã insistem em dizer que tudo o que ela está fazendo é errado.

Sem se identificar, a mulher conta que recentemente se envolveu em uma grande discussão com sua família depois de não conseguir aguentar uma nova crítica sobre as escolhas que faz para seu filho.

“Isso é recorrente, sempre digo a elas para manterem a opinião para si mesmas pois quem escolhe as coisas sobre meu filho sou eu, mas elas continuam a dizer que apenas estão tentando fazer o melhor para o meu bebê”.

“Da última vez eu disse a elas que elas podem decidir da forma delas com seus próprios filhos e que deveriam deixar o meu em paz. Minha mãe é mãe de 3 filhos, e minha irmã saiu de um longo relacionamento e não tem filhos”.

Ela foi orientada a pedir desculpas

Segundo a jovem, depois da confusão tanto sua mãe quanto sua irmã a bloquearam nas redes sociais e não respondem a suas ligações. Ela então recebeu mensagens a acusando de ser mimada ao se recusar a aceitar opiniões de pessoas que “só querem o melhor para seu bebê”.

“Eu pai também acha que devo desculpas pois deixei as duas de péssimo humor, ele também fala que fui insensível por fazer um comentário sobre elas terem seus filhos já que isso não é uma possibilidade imediata para as duas”.

“Eu disse que não vou me desculpar porque já tinha pedido a elas para parar, mas ele insiste que fui insensível. Elas discutiram comigo sobre tudo, o nome, tipo de alimentação, o quarto do bebê e, recentemente, o fato de que quero que ele tenha aulas de natação com técnicas de socorro”, finalizou.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão e não deve se desculpas.

“Seu bebê, suas regras. Você não agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Elas precisam respeitar suas escolhas de mãe. Você agiu corretamente em pedir a elas para parar”, finalizou outra.