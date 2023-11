Mulher teve quatro membros amputados e tudo começou com uma gripe

A norte-americana Kristin Fox, de 42 anos, deu entrada no hospital em março de 2020, no auge da pandemia, com dor de garganta e sintomas da gripe e não fazia ideia de que aquele dia mudaria o resto de sua vida. A notícia é do site People.

Ela havia indo ao médico no dia anterior e foi mandada para casa com uma receita de antigripais, mas retornou trazida por uma amiga que notou o rápido declínio de seu quadro de saúde. Poucas horas depois estava na UTI com pneumonia bacteriana, que havia causado uma falência partidos dos pulmões e dos rins, e rapidamente entrou em sepse, quando a infecção se espalha pelos corpo e causa falência dos órgãos.

Para conter o avanço da infecção, ela foi colocada em coma profundo e quando acordou tinha as penas amputadas abaixo dos joelhos e os braços também cortados abaixo dos cotovelos.

Os médicos já haviam avisado a família que ela poderia perder alguns dedos das mãos e dos pés em função da falta de irrigação causada por medicamentos usados para mantê-la viva. “Nada parecido com o que perdi na realidade”, disse.

Kirstin contou que viveu uma experiência surreal, pois deu entrada em um hospital com uma gripe forte, acabou em coma e quando acordou o mundo vivia uma pandemia global, com milhões de mortos, e ela havia perdido a metade de todos os membros do corpo. “Acordei sem braços e pernas e as pessoas estavam tipo, máscara, escudo, óculos de proteção”, disse. “Percebi desde o primeiro momento que aconteceu que minha vida tinha mudado para sempre.”

Mãe de dois filhos, após deixar o hospital ela se submeteu a 12 semanas de fisioterapia e ganhou prótese nas pernas. Ela disse que aprendeu a viver sem os braços. “Tenho que conquistar isso porque tenho que ser mãe dos meus filhos. Eu tenho que lutar e arrasar nesta terapia todos os dias para ser a mãe que eles precisam que eu seja”, disse.