Escândalo na capela: casal agredido após suposta traição

No último domingo (12/11), a pacífica Capela São Geraldo, em Barbacena, Minas Gerais, foi palco de um incidente inusitado e tumultuado. Durante a missa dominical, um casal enfrentou momentos de constrangimento quando uma mulher, supostamente a esposa do homem, invadiu o templo e o agrediu, alegando traição.

O incidente, capturado em vídeo e amplamente divulgado nas redes sociais, mostra o casal no meio dos fiéis quando uma terceira mulher, aparentemente furiosa, interrompe a celebração ao lançar um objeto, possivelmente um celular, em direção à mulher que acompanhava o homem. Os cânticos religiosos continuam ao fundo, criando um contraste surreal com a cena de agressão.

Posteriormente, fora da igreja, a situação se agrava, com a mulher proferindo palavras e desferindo golpes contra o homem, identificado como um mecânico de 27 anos, e sua acompanhante, uma psicóloga de 32 anos. Ambos decidiram tomar medidas legais, registrando uma ocorrência nesta segunda-feira (13/11) por ameaça e agressão física.

O casal agredido alega que a agressora é a esposa do mecânico, de 28 anos, com quem está em processo de separação. Além disso, relatam que o irmão da agressora, cunhado da vítima, também participou da ação, ameaçando o mecânico durante o tumulto.

Segundo o Metrópoles, após a divulgação do vídeo, as vítimas expressaram preocupação com o constrangimento causado pela repercussão, sendo abordadas por conhecidos na cidade. A Polícia Militar informou que orientou o casal sobre os próximos passos para um possível processo judicial diante do ocorrido.