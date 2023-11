Carro sofre "ataque de adesivo" na janela durante visita a loja

Uma mãe de 24 anos ficou chocada ao retornar ao seu carro após uma visita à loja B&M e encontrar um adesivo de aviso na janela do motorista. O adesivo continha uma difamação vil, alegando que a mãe não era deficiente, apesar de ter estacionada em uma vaga para pais e filhos, não em uma vaga para deficientes físicos, diz o Mirror.

Situação chata

A cunhada da mãe, Stephanie Fitzpatrick, expressou indignação, chamando a ação de "patética" e questionando a saúde mental da pessoa responsável. Ela destacou que deficiências nem sempre são visíveis e reiterou que a mãe estava estacionada corretamente, na vaga de pais com filhos.

A mãe, com dois filhos pequenos, teve que voltar para casa com o adesivo na janela, impossível de removê-lo imediatamente. Além do constrangimento público, ela teve dificuldades em retirar o adesivo, deixando um "resíduo pegajoso horrível". A mãe agora se sente "alvo e vigiada" após o incidente.

Stephanie contou a experiência nas redes sociais, esperando identificar o responsável. Ela enfatizou que o objetivo é garantir que tais ataques não aconteçam novamente e que a mãe não seja a única afetada, destacando que a situação demora a mãe de fazer compras na loja.